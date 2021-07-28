Роскомнадзор потребовал заблокировать Twitter Любови Соболь
«Если вы еще не устали от новостей про „свободу слова“ в России, то вот вам еще одна. Роскомнадзор требует заблокировать мой твиттер. <…> Что это, как не истерика Кремля перед выборами?» — заявила Любовь Соболь
Роскомнадзор направил администрации соцсети Twitter требование заблокировать аккаунт соратницы Алексея Навального Любови Соболь.
«Если вы еще не устали от новостей про „свободу слова“ в России, то вот вам еще одна. Роскомнадзор требует заблокировать мой твиттер. <…> Что это, как не истерика Кремля перед выборами?» — прокомментировала требования РКН Любовь Соболь.
Накануне юрист получила уведомление от Twitter о том, что им поступил запрос от Роскомнадзора о блокировке аккаунта Любови Соболь, поскольку опубликованный ею контент может нарушать законы РФ.
В свою очередь в РКН считают, что в аккаунте Соболь размещена информация, связанная со штабами Алексея Навального, которые были признаны экстремистскими организациями.
Напомним, что ранее по требованию Роскомнадзора были заблокированы официальный сайт Алексея Навального и еще 49 сайтов и аккаунтов, связанных с оппозиционером.