Лидер КПРФ пожаловался президенту на фашитизацию страны и беспредел Центризбиркома
В своем обращении коммунист заявил, что у России всего два пути - социализация или фашитизация, поскольку история страны не знает других примеров
Депутат Госдумы и лидер КПРФ Геннадий Зюганов публично обратился к президенту России Владимиру Путину из-за «фашитизации» страны.
В своем обращении коммунист заявил, что у России всего два пути - социализация или фашитизация, поскольку история страны не знает других примеров.
«Фашитизация, когда силовые способы расправы с оппозицией, рейдерские грязные захваты народных предприятий, пенсионные лживые, людоедские реформы, дикие поборы, несметные налоги. Только в нашей стране [граждане] платят 62 копейки с 1 рубля. Нигде нет таких налогов», — заявил лидер КПРФ, слова которого приводит ТАСС.
Геннадий Зюганов также раскритиковал Министерство сельского хозяйства, которое «не в состоянии отрегулировать цены даже на простейшие продукты».
Отдельно коммунист прошелся по Центризбиркому. По словам политика, «то, что творит ЦИК и те, кого [туда] назначали по линии администрации президента, это не влазит ни в какие нормы».
Напомним, ранее ЦИК исключил из списка кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ Павла Грудинина якобы из-за наличия у него доли в офшоре. Теперь угроза исключения нависла над другим популярным в народе коммунистом Николаем Бондаренко, которого подозревают в распространении экстремистских материалов из-за публикации в соцсети манифеста «Единой России».