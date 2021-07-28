Меню
Политика
Все будут в «Ажуре»
28 июля 2021, 12:59

Лидер КПРФ пожаловался президенту на фашитизацию страны и беспредел Центризбиркома

В своем обращении коммунист заявил, что у России всего два пути - социализация или фашитизация, поскольку история страны не знает других примеров

Лидер КПРФ пожаловался президенту на фашитизацию страны и беспредел Центризбиркома
Фото: ТАСС

Депутат Госдумы и лидер КПРФ Геннадий Зюганов публично обратился к президенту России Владимиру Путину из-за «фашитизации» страны.

В своем обращении коммунист заявил, что у России всего два пути - социализация или фашитизация, поскольку история страны не знает других примеров.

«Фашитизация, когда силовые способы расправы с оппозицией, рейдерские грязные захваты народных предприятий, пенсионные лживые, людоедские реформы, дикие поборы, несметные налоги. Только в нашей стране [граждане] платят 62 копейки с 1 рубля. Нигде нет таких налогов», — заявил лидер КПРФ, слова которого приводит ТАСС.

Геннадий Зюганов также раскритиковал Министерство сельского хозяйства, которое «не в состоянии отрегулировать цены даже на простейшие продукты».

Отдельно коммунист прошелся по Центризбиркому. По словам политика, «то, что творит ЦИК и те, кого [туда] назначали по линии администрации президента, это не влазит ни в какие нормы».

Напомним, ранее ЦИК исключил из списка кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ Павла Грудинина якобы из-за наличия у него доли в офшоре. Теперь угроза исключения нависла над другим популярным в народе коммунистом Николаем Бондаренко, которого подозревают в распространении экстремистских материалов из-за публикации в соцсети манифеста «Единой России».

Материалы по теме
КПРФ проведет пикеты по всей России в поддержку снятого с выборов Павла Грудинина
Коммуниста Николая Бондаренко могут снять с выборов из-за «манифеста Единой России»
КПРФ отказалась выставлять Николая Бондаренко против Вячеслава Володина на выборах в Госдуму
Сейчас на главной
«Собянин «помог» нам заработать 14,5 млн рублей»
«Собянин «помог» нам заработать 14,5 млн рублей»
Вакцинация в России продолжается. Но количество тех, кто по тем или иным причинам не желает делать прививку, не уменьшается. В соцсетях множатся группы антиваксеров, а рынок нелегальных услуг быстро перепрофилировал свои ресурсы и готов удовлетворить любой спрос
Минтруд предложил отмечать День отца в третье воскресенье октября
день матери
Минтруд предложил отмечать День отца в третье воскресенье октября
Министерство труда РФ подготовило проект о введении праздника День отца. Соответствующий документ вынесен на общественное обсуждение. День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября
Прокуратура Швейцарии закрыла «дело Магнитского» об отмывании денег. Расследование длилось 10 лет
Hermitage Capital
Прокуратура Швейцарии закрыла «дело Магнитского» об отмывании денег. Расследование длилось 10 лет
Федеральная прокуратура Швейцарии закрыла уголовное дело по иску фонда Hermitage Capital Management в рамках «дела Магнитского». Иск был подан еще в 2011 году
Общество
Димедрол и «веселящий газ» официально признали одурманивающими веществами
В постановлении главы правительства Михаила Мишустина говорится, что в перечень одурманивающих веществ внесены закись азота (оксид азота (I), динитрогена оксид, ксенон, смесь дифенгидрамина (димедрола) с этиловым спиртом
В Чечне непривитым гражданам запретили ходить в магазины и мечети
вакцина от коронавируса
В Чечне непривитым гражданам запретили ходить в магазины и мечети
В Чеченской республике власти запретили непривитым от коронавируса гражданам ходить в магазины, мечети и пользоваться общественным транспортом
Специалисты предупредили о риске ожирения после коронавируса
коронавирус
Специалисты предупредили о риске ожирения после коронавируса
Российские специалисты сообщили о еще одном негативном последствии коронавируса. Некоторые пациенты сообщили, что после болезни стали быстро набирать лишний вес
«Привитые «ЭпиВакКороной» не имеют действующей защиты от COVID-19»
вакцина от коронавируса
«Привитые «ЭпиВакКороной» не имеют действующей защиты от COVID-19»
Авторы обращения пишут, что ранее уже просили Минздрав проверить «ЭпиВакКорону», однако из ведомства им пришел ответ о том, что препарат зарегистрирован в соответствии с законодательством
Депутат из Татарстана сравнил антипрививочников с баранами
вакцина от коронавируса
Депутат из Татарстана сравнил антипрививочников с баранами
Депутат Госсовета Татарстана от «Единой России» Ильшат Аминов в эфире телеканала «Новый Век» (он является гендиректором этой телекомпании) сравнил россиян, выступающих против прививок от коронавируса, с баранами
В Бурятии обнаружили обломки пропавшего год назад самолета Ан-2
крушение самолета
В Бурятии обнаружили обломки пропавшего год назад самолета Ан-2
В Следственном комитете сообщили, что сотрудники ведомства провели осмотр места катастрофы, а останки тел были направлены в Иркутск для проведения экспертизы
В Тунисе начались массовые акции протеста. Туристов просят соблюдать осторожность
В Тунисе начались массовые акции протеста. Туристов просят соблюдать осторожность
Жители Туниса провели стихийные митинги в столице и других крупных городах страны с требованием роспуска парламента и проведения досрочных выборов
Минфин предложил ряд мер по равномерному распределению налогов между бюджетами регионов
региональные бюджеты
Минфин предложил ряд мер по равномерному распределению налогов между бюджетами регионов
Ряд регионов России данную инициативу финансового ведомства поддержали, но отметили, что этого будет недостаточно для стабилизации устойчивости их бюджетов
МММ умерла, но дело ее живет
финансовая пирамида
МММ умерла, но дело ее живет
Финансовая организация Finiko, собиравшая с российских граждан деньги с 2019 года, перестала выплачивать своим вкладчикам проценты. Ущерб по делу финансовой пирамиды может составить несколько миллиардов рублей
Британские ученые объяснили смертность среди привитых от COVID-19 пациентов
коронавирус
Британские ученые объяснили смертность среди привитых от COVID-19 пациентов
По данным специалистов, COVID-19 часто поражает непривитых пациентов в возрасте 40 лет и старше. При этом некоторые из них не имели осложняющих течение инфекции сопутствующих заболеваний,
Сначала ты работаешь на систему, потом система работает на тебя
суды
Сначала ты работаешь на систему, потом система работает на тебя
Российские суды оправдывают сотрудников правоохранительных органов по различным уголовным делам в несколько раз чаще, чем обычным гражданам
В Госдуму внесли законопроект о запрете торговли животными в зоомагазинах
домашние животные
В Госдуму внесли законопроект о запрете торговли животными в зоомагазинах
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете торговли животными на птичьих рынках и в зоомагазинах
В мире
«Документы рабства»
Жители Франции и Италии выходят на протесты против введения обязательных ковид-сертификатов, требующихся для прохода в бары, рестораны и другие общественные заведения, а также против обязательной вакцинации. В некоторых районах Австралии власти и вовсе ввели новый локдаун, что вызвало недовольство граждан
Российские олимпийцы завоевали сразу три золотые медали
олимпиада в токио
Российские олимпийцы завоевали сразу три золотые медали
Мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в групповом многоборье. По итогам упражнений в шести видах программы наши атлеты в сумме получили от судей 262.500 балла
Правительство одобрило инициативу по изъятию загранпаспортов у должников
паспорта
Правительство одобрило инициативу по изъятию загранпаспортов у должников
Комиссия по законопроектной деятельности при правительстве РФ одобрила законопроект МВД об изъятии заграничных паспортов у должников