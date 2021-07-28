28 июля 2021, 12:50
Сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал олимпийского турнира
Мужская сборная России по баскетболу вышла в финал олимпийского турнира 3x3. В полуфинале российская команда разгромила сербов со счетом 21:10
Фото: sportrbc.ru
Мужская сборная России по баскетболу вышла в финал олимпийского турнира 3x3. В полуфинале российская команда разгромила сербов со счетом 21:10.
Самым результативным игроком полуфинального поединка стал Александр Зуев, набравший 11 очков, сообщает «Чемпионат».
Примечательно, что до встречи с россиянами в полуфинале сборная Сербии одержала семь побед в семи встречах на олимпийском турнире. Причем в групповом раунде сербы разгромили россиян со счетом 21:10.
В финале российские баскетболисты сыграют с победителем второго полуфинала Латвия - Бельгия.
Отметим, что баскетбол 3x3 впервые представлен в программе летних Олимпийских игр.