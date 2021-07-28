Против главреда The Insider возбудили уголовное дело о клевете
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного редактора издания The Insider (издание внесено в реестр СМИ-инагентов) Романа Доброхотова по статье «Клевета»
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного редактора издания The Insider (издание внесено в реестр СМИ-инагентов) Романа Доброхотова по статье «Клевета».
Потерпевшим по делу выступает журналист из Голландии Макс ван дер Верфф.
Адвокат иностранного журналиста Сталина Гуревич сообщила РИА Новости, что дело о клевете возбуждено из-за статьи The Insider о том, что Минобороны России «сливает» информацию о сбитом в Донецкой области малазийском «Боинге» через Ван дер Верффа.
Заявление о возбуждении дела против Романа Доброхотова в связи с клеветой в адрес нидерландского журналиста и сотрудников ГРУ Сталина Гуревич подала в СКР еще в январе 2021 года.
Признаки преступления адвокат усмотрела в записе Доброхотова в его Twitter. В нем говорилось: «То, что ГРУ проплатило голландского журналиста, — это еще полбеды, но вот то, что они через него сознательно продвигали дезу про истребитель, от которой даже в Минобороне официально публично отказались, — это уже дно».
К посту была прикреплена ссылка на публикацию The Insider, в которой Макса ван дер Верффа назвали постоянным героем российских государственных СМИ, где он отстаивал теорию о непричастности России к инциденту с малазийским «Боингом». В публикации также приводились скриншоты переписки ван дер Верффа с ГРУ.
Напомним, утром в среду Роман Доброхотов сообщил о проведении обысков в его квартире. Его коллеги также сообщили, что сегодня он планировал уехать из России.
Адвокат «Правозащиты Открытки» Оксана Опаренко сообщила, что Роман Доброхотов по данному делу проходит в качестве свидетеля.