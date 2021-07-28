28 июля 2021, 11:51
S7 Group объявила о создании авиакомпании-лоукостера
Авиагруппа S7 Group, которая принадлежит семье Владислава Филева, объявила о создании собственного лоукостера. Перевозчик с дешевыми билетами начнет полеты в 2022 году
Фото: twitter.com/ExaLine
Авиагруппа S7 Group, которая принадлежит семье Владислава Филева, объявила о создании собственного лоукостера. Перевозчик с дешевыми билетами начнет полеты в 2022 году.
Председатель совета директоров S7 Airlines (входит в S7 Group) Татьяна Филева рассказала, что первый самолет лоукостера полетит в июле 2022 года. Перевозчик будет выполнять полеты на лайнерах А320 neo.
По словам Филевой, это будут межрегиональные перелеты без посадки в Москве. Информация о полётной сети лоукостера появится позже.
Лоукостер планируется создать на базе бывшей авиакомпании «Глобус», самолеты и персонал которой в 2019 году были переведены в авиакомпанию «Сибирь» (основа S7 Airlines).