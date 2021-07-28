28 июля 2021, 10:30
В Ростовской области силовики проводят обыски у сотрудников УГИБДД по региону
В Ростовской области проходят масштабные обыски у высокопоставленных сотрудников ГИБДД и представителей автошкол. Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о коррупции в руководстве силовых ведомств региона
Фото: u-f.ru
В Ростовской области проходят масштабные обыски у высокопоставленных сотрудников ГИБДД и представителей автошкол. Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о коррупции в руководстве силовых ведомств региона.
Портал Znak.com со ссылкой на информированные источники в ГУ МВД по Ростовской области сообщает, что как минимум три сотрудника ГИБДД отстранены от работы.
Также сообщается, что один из подозреваемых в коррупции проживал в роскошном особняке, как ранее арестованный за взятки начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов.
По версии следствия, ростовские гаишники получали взятки в размере нескольких сотен тысяч рублей, в том числе и взятки от автошкол за успешную сдачу экзаменов на получение водительских прав.