28 июля 2021, 10:20
ВОЗ сообщила о росте смертности от коронавируса на 21%
Всего ВОЗ зарегистрировала более 3,8 млн случаев заражения COVID-19 и больше 69 тысяч летальных случаев среди ковидных больных. Быстрее всего смертность растет в странах Юго-Восточной Азии, в Северной и Южной Америке
Фото: ВКонтакте
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о росте смертности в результате коронавируса.
По данным организации, за последнюю неделю заражаемость коронавирусом в мире выросла на 8%, а смертность от осложнений выросла на 21%.
Всего ВОЗ зарегистрировала более 3,8 млн случаев заражения COVID-19 и больше 69 тысяч летальных случаев среди ковидных больных. Быстрее всего смертность растет в странах Юго-Восточной Азии, в Северной и Южной Америке.
Рост заражаемости и смертности специалисты связывают в распространением дельта-штамма (или индийский штамм) коронавируса. Дельта-штамм уже распространился на 132 страны.