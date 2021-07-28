28 июля 2021, 10:13
Сотрудникам ЗАГСов разрешили регистрировать браки на дому и в больницах
В соответствующем постановлении говорится, что сотрудники ЗАГСов теперь могут регистрировать браки по месту жительства будущих супругов, а также в больницах, если жених или невеста указали в своем заявлении «особые обстоятельства»
Фото: thedubrovniktimes.com
Министерство юстиции России разрешило органам ЗАГС регистрировать браки на дому и в медицинских учреждениях.
В соответствующем постановлении говорится, что сотрудники ЗАГСов теперь могут регистрировать браки по месту жительства будущих супругов, а также в больницах, если жених или невеста указали в своем заявлении «особые обстоятельства».
В список «особых обстоятельств» согласно Семейному кодексу России входят беременность, рождение ребенка или угроза жизни одной из сторон, сообщает «Российская газета».