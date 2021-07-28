Ростуризм планирует создать отечественный аналог сервиса Booking.com
Ростуризм планирует запустить национальный сервис бронирования туристических услуг, который должен стать аналогом сервиса аренды отелей Booking.com
Ростуризм планирует запустить национальный сервис бронирования туристических услуг, который должен стать аналогом сервиса аренды отелей Booking.com.
Создание и запуск сервиса бронирования туристических услуг является частью стратегии развития туризма до 2035 года, сообщает «Интерфакс».
Стоит отметить, что в России уже есть «Национальная система бронирования», создателем и куратором является госкорпорация «Ростех» совместно со структурами частных владельцев аэропорта «Внуково». Данный сервис был создан после того, как российские власти приняли решение о том, что все серверы систем бронирования авиабилетов российских авиакомпаний, используемые для внутренних авиаперевозок, должны находиться в России.
Ростуризм же планирует создать похожий сервис, но только для бронирования гостиниц и других объектов размещения.
Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин отметил, что Booking взимает с отельеров достаточно высокий комиссионный сбор — от 12 до 17%, поэтому российский аналог будет востребован в первую очередь у небольших гостиниц и гостевых домов.