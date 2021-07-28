28 июля 2021, 09:52
Глава Белгородской области сообщил о мошенниках, которые от его имени вымогают деньги у бизнесменов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил местных предпринимателей о мошенниках, которые используют его имя в своих преступных целях
Фото: Bel.Ru
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил местных предпринимателей о мошенниках, которые используют его имя в своих преступных целях.
Глава региона сообщил, что злоумышленники от его имени просят деньги у белгородских предпринимателей и рассылают соответствующие письма по предприятиям.
В своем Instagram Вячеслав Гладков написал, что все объекты в Белгородской области строятся на государственные деньги, «которые у региона есть», а письма от его имени с просьбой выделить средства являются «фейком».
Губернатор призвал бизнесменов, получивших письма от мошенников», обращаться в следственные органы.