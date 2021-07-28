Главный редактор The Insider сообщил об обыске в своей квартире
Главный редактор издания The Insider, которое ранее было включено в реестр «иностранных агентов», сообщил о проведении обысков в своей квартире
Главный редактор издания The Insider, которое ранее было включено в реестр «иностранных агентов», сообщил о проведении обысков в своей квартире.
Роман Доброхотов сообщил в Twitter, что рано утром к нему постучались сотрудники правоохранительных органов. После этого связь с ним пропала.
Журналист Сергей Ежов сообщил РБК, что сегодня Роман Доброхотов должен был покинуть Россию, однако силовики помешали его планам.
Напомним, что 23 июля Министерство юстиции включило издание The Insider в список СМИ-иноагентов. В реестр «инагентов» внесена компания The Insider SIA, которая является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.
Роман Доброхотов тогда заявил, что издание «будет работать, как работало», поскольку The Insider является латвийским изданием. «И что там Минюст хочет, The Insider не интересует», - заявил журналист.