28 июля 2021, 07:38
Российские пловцы завоевали серебряный медали в олимпийской эстафете
️Российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Токио в эстафете 4х200 метров кролем
Фото: РИА Новости
️Российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Токио в эстафете 4х200 метров кролем.
Россияне преодолели дистанцию за 7 минут и 1,81 секунды. Олимпийскими чемпионами в этой дисциплине стали британские пловцы, а бронзовыми призерами - австралийские спортсмены.
Всего в активе российской олимпийской сборной 19 медалей - 7 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые. В общем медальном зачете наша команда, которая выступает в нейтральном статусе из-за старых допинг-скандалов, находится на четвертом месте.