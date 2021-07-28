КПРФ проведет пикеты по всей России в поддержку снятого с выборов Павла Грудинина
КПРФ анонсировала пикеты по всей России в поддержку бизнесмена Павла Грудинина, которого Центризбирком убрал из списка кандидатов партии в депутаты Госдумы
КПРФ анонсировала пикеты по всей России в поддержку бизнесмена Павла Грудинина, которого Центризбирком убрал из списка кандидатов партии в депутаты Госдумы.
Зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин сообщил «Открытым медиа», что пикеты в поддержку Павла Грудинина пройдут 30 и 31 июля, а также 1 августа.
Партия намерена добиваться восстановления Грудинина в федеральном списке, а за счет протестных акций коммунисты рассчитывают привлечь внимание общественности к этой проблеме.
«Мы выйдем, чтобы поддержать Грудинина, но не только его — есть другие наши товарищи, против которых власть выставляет спойлеров. Их мы тоже будем поддерживать. Еще вот на [Николая] Бондаренко в Саратове давят тоже», - заявил Кашин.
Напомним, Центризбирком исключил Павла Грудинина из партийного списка КПРФ на выборах в Госдуму из-за поступившей в комиссию информации о том, что у него есть незадекларированная доля в компании, зарегистрированной в Белизе.
Политик и бизнесмен заявил, что у него нет заграничных счетов и активов с того момента, как он выдвинулся в президенты России в 2018 году и в депутаты Госдумы в 2021 году.