28 июля 2021, 03:12
Минтруд предложил отмечать День отца в третье воскресенье октября
Министерство труда РФ подготовило проект о введении праздника День отца. Соответствующий документ вынесен на общественное обсуждение. День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября
Фото: ogugauo.ru
Министерство труда РФ подготовило проект о введении праздника День отца. Соответствующий документ вынесен на общественное обсуждение.
Ведомство предлагает отмечать День отца каждое третье воскресенье октября, сообщает РИА Новости.
В Минтруда сообщили, что предложение ввести День отца ранее поступило от уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой.
Отметим, что День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября.