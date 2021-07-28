Прокуратура Швейцарии закрыла «дело Магнитского» об отмывании денег. Расследование длилось 10 лет
Федеральная прокуратура Швейцарии закрыла уголовное дело по иску фонда Hermitage Capital Management в рамках «дела Магнитского». Иск был подан еще в 2011 году
Федеральная прокуратура Швейцарии закрыла уголовное дело по иску фонда Hermitage Capital Management в рамках «дела Магнитского». Иск был подан еще в 2011 году.
Фонд сообщил в прокуратуру Швейцарии о хищениях средств из российского бюджета, которые раскрыл юрист Сергей Магнитский. После этого он был арестован по делу об уклонении от уплаты налогов и скончался в СИЗО из-за неоказания медицинской помощи.
Прокуратура не выявила никаких доказательств, «которые оправдывали бы обвинения, выдвинутые против кого-либо в Швейцарии», однако в ходе расследования была установлена связь между арестованными в Швейцарии активами и совершенным в России преступлением.
В итоге власти приняли решение конфисковать у банков 4,4 млн долларов, которые были «отмыты» потенциальными преступниками.
Кроме того, прокуратура постановила, что обстоятельства смерти Сергея Магнитского в России и ее политические последствия (санкции против российских чиновников и силовиков) не являются предметом разбирательства в Швейцарии, и лишила инвестиционный фонд Hermitage Capital статуса участника расследования как потерпевшего.