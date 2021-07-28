28 июля 2021, 02:11
Российские авиакомпании не попали в топ-20 самых безопасных перевозчиков
Ни одна из российских авиакомпаний не попала в топ-20 мирового рейтинга лучших авиаперевозчиков, составленного экспертами AirlineRatings.com
Фото: trn-news.ru
Ни одна из российских авиакомпаний не попала в топ-20 мирового рейтинга лучших авиаперевозчиков, составленного экспертами AirlineRatings.com.
Данный рейтинг основан на безопасности и комфорте для пассажиров.
Лучшей и самой безопасной авиакомпанией в мире признали Qatar Airways. Далее в рейтинге расположились новозеландская Air New Zealand, сингапурская Singapore Airlines, австралийская Qantas, Emirates (ОАЭ) и гонконгская Cathay Pacific.
Лучшими авиакомпаниями признаются перевозчики с более чем семью звездами безопасности.
Российский «Аэрофлот» получил от экспертов только три звезды, UTair — две звезды, лоукостер «Победа» - шесть звезд, а S7, «Нордавиа» и «Россия» - по семь звезд.