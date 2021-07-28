28 июля 2021, 01:38
Димедрол и «веселящий газ» официально признали одурманивающими веществами
В постановлении главы правительства Михаила Мишустина говорится, что в перечень одурманивающих веществ внесены закись азота (оксид азота (I), динитрогена оксид, ксенон, смесь дифенгидрамина (димедрола) с этиловым спиртом
Фото: muscle-pharma.org
Российские власт официально внесли «веселящий газ» и димедрол в список одурманивающих веществ.
В постановлении главы правительства Михаила Мишустина говорится, что в перечень одурманивающих веществ внесены закись азота (оксид азота (I), динитрогена оксид, ксенон, смесь дифенгидрамина (димедрола) с этиловым спиртом независимо от концентрации), смесь доксиламина с этиловым спиртом (независимо от концентрации).
Напомним, что ранее в России была запрещена реклама, производство и продажа негорючего газа N2O, или закись азота.