28 июля 2021, 01:05
Полный тезка сына экс-главы Тульской области владеет квартирой за миллиард рублей
Полный тезка сына бывшего губернатора Тульской области и бывшего депутата Госдумы Владимира Груздева оказался владельцем квартиры в центре Москвы стоимостью около миллиарда рублей
Фото: msk.restate.ru
Полный тезка сына бывшего губернатора Тульской области и бывшего депутата Госдумы Владимира Груздева оказался владельцем квартиры в центре Москвы стоимостью около миллиарда рублей.
Издание «Собеседник» со ссылкой на базу Росреестра сообщает, что в августе 2017 года Леонид Груздев стал собственником квартиры площадью 435 кв.м в элитном ЖК Crystal House в Коробейниковом переулке.
Ранее в Crystal House проживал сам экс-губернатор Владимир Груздев. В 2012 году РИА Новости сообщало, что чиновник владеет квартирой площадью 1,23 тыс. кв.м. Позже чиновник стал искать покупателя на эту квартиру.