27 июля 2021, 20:44
Российские гимнастки и тхэквондист завоевали золотые медали на Олимпиаде в Токио
Награду наивысшего достоинства завоевала женская сборная по спортивной гимнастике в командном многоборье. По итогам четырех упражнений россиянки набрали в сумме 169.528 балла
Фото: newsae.ru
Копилка олимпийской сборной России пополнилась еще на две золотые медали.
Награду наивысшего достоинства завоевала женская сборная по спортивной гимнастике в командном многоборье. По итогам четырех упражнений россиянки набрали в сумме 169.528 балла.
В состав «золотой» сборной вошли Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.
Второе место заняла команда США, а третье - сборная Великобритании.
Еще одну золотую медаль завоевал тхэквондист Владислав Ларин, выступающий в весовой категории свыше 80 килограммов. В финальном поединке он одолел соперника из Северной Македонии Деяна Георгиевски.