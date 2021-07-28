Прокремлевское агентство попросило объявить Bellingcat «нежелательной организацией»
РИА ФАН, которое связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина», обратилось в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой признать «нежелательной организацией» издание Bellingcat
РИА ФАН, которое связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина», обратилось в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой признать «нежелательной организацией» издание Bellingcat. Последнее известно громкими расследованиями, в том числе и о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального.
В заявлении издания говорится, что расследования Bellingcat «направлены на дискредитацию России в информационном пространстве», а сам проект «является одним из главных рупоров антироссийской пропаганды».
Также РИА ФАН утверждает, что Bellingcat якобы получает деньги от западных НКО и фондов, за время своего существования отметилась многочисленными «вбросами».
Ранее РИА ФАН попросило власти признать правозащитный проект «ОВД-Инфо» иностранным агентом.