28 июля 2021, 00:03
В Чечне непривитым гражданам запретили ходить в магазины и мечети
В Чеченской республике власти запретили непривитым от коронавируса гражданам ходить в магазины, мечети и пользоваться общественным транспортом
Фото: cherkessk-news.net
В Чеченской республике власти запретили непривитым от коронавируса гражданам ходить в магазины, мечети и пользоваться общественным транспортом.
Замглавы правительства республики и руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Вахит Усманов в эфире телеканала ЧГТРК «Грозный» заявил, что теперь при посещении мечети в обязательном порядке нужно предоставить сертификат о вакцинации.
Аналогичное требование введено также для посещения предприятий общественного питания, бытового обслуживания и получения других сервисных услуг.
В общественном транспорте Чечни у граждан будут требовать сертификаты о вакцинации, справки о наличии антител и ношения защитных масок.