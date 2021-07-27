27 июля 2021, 18:14
В мэрии Симферополя в разгар рабочего дня устроили вечеринку
Департамент развития экономического потенциала администрации Симферополя во время рабочего дня устроил вечеринку с алкоголем в честь дня рождения руководителя ведомства Оксаны Чубко
Фото: Оксана Чубко
Департамент развития экономического потенциала администрации Симферополя во время рабочего дня устроил вечеринку с алкоголем в честь дня рождения руководителя ведомства Оксаны Чубко.
По данным издания «Проект», чиновница выложила в соцсети фотографии с игристым вином и букетом цветов. Позже эти снимки были удалены из ее аккаунта.
В пресс-службе мэрии Симферополя заявили, что по факту инцидента буде проведена проверка, «выводы будут сделаны».