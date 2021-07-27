Петербурженке, требовавшей убрать с площадки детей-аутистов, пригрозили уголовным делом
Следственный комитет Санкт-Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы ЖК «Балтийская жемчужина», которая требовала убрать с детской площадки детей-аутистов
Следственный комитет Санкт-Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы ЖК «Балтийская жемчужина», которая требовала убрать с детской площадки детей-аутистов.
В отношении женщины может быть возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти и унижения человеческого достоинства», сообщает «Фонтанка».
Окончательное решение о возбуждении дела будет принято по результатам опроса всех сторон конфликта на детской площадке.
Инцидент произошел в Красносельском районе Санкт-Петербурга на детской площадке ЖК «Балтийская жемчужина». Местная жительница потребовала удалить с площадки детей-аутистов, которые гуляли в сопровождении тьютеров. Женщина заявила, что дети-инвалиды пугают «нормальных» детей, и на общей площадке им не место.