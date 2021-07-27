Специалисты предупредили о риске ожирения после коронавируса
Российские специалисты сообщили о еще одном негативном последствии коронавируса. Некоторые пациенты сообщили, что после болезни стали быстро набирать лишний вес
Российские специалисты сообщили о еще одном негативном последствии коронавируса. Некоторые пациенты сообщили, что после болезни стали быстро набирать лишний вес.
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в интервью «Комсомольской правде» сообщила, что одной из причин постковидного ожирения может быть изменение внутриклеточных сигнальных путей на фоне инфекции и воспаления. Клетки начинают передавать друг другу ошибочную информацию, что приводит к пониженной чувствительности к инсулину и повышению аппетита.
Кроме того, ву переболевших коронавирусом может подавляться центр насыщения, поэтому человек ест намного больше.
Чтобы не набрать лишний вес после COVID-19 врач советует гражданам обратиться к медикам и вести здоровый образ жизни.