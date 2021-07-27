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27 июля 2021, 16:21

Силовики могут начать проверку по факту возможного вывода средств в «дочке» ПАО «Россети»

Правоохранительные органы в ближайшее время могут начать расследование по факту возможного применения сомнительных схем, которые могли применяться в ПАО «Россети» для вывода денежных средств

Силовики могут начать проверку по факту возможного вывода средств в «дочке» ПАО «Россети»
Фото: tadviser.ru

Правоохранительные органы в ближайшее время могут начать расследование по факту возможного применения сомнительных схем, которые могли применяться в ПАО «Россети» для вывода денежных средств.

Об этом сообщает телеграм-канал «Компромат Групп», который также отмечает, что косвенным доказательством этого является тот факт, что бывший глава «Россетей» Павел Ливинский (сейчас он работает в правительстве РФ) не вошел в новый совет директоров энергетической компании.Напомним, что Павел Ливинский покинул должность главы «Россетей» в начале текущего года, а ему на смену пришел Андрей Рюмин, ранее возглавлявший «Ленэнерго». Рюмина российские СМИ называют человеком Павла Ливинского.

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По данным «Компромат Групп», силовики обратили внимание на ситуацию с реструктуризацией долга энергосбытовых компаний Северного Кавказа, подконтрольных «Россетям», перед производителями энергии.

Российские СМИ неоднократно писали, что в 2020 году «Россети» пообещали компаниям погасить текущие платежи в обмен на реструктуризацию старых долгов. Источником финансирования стала докапитализация «Россетями» компании «Россети Северный Кавказ» за счет средств других «дочек».

Выручка «Россети Северный Кавказ» росла ежегодно, начиная с 2014 года, увеличившись с 13 млрд руб до 27 млрд рублей по итогам 2020 года. Однако при этом компания ни разу не получала прибыль, а ее убыток в 2020 году составил 11 млрд рублей. При этом сумма исковых требований к компании составляет около 8 млрд руб.

Другие кавказские «дочки» - АО «Дагестанская Сетевая Компания» и ОАО «Дагэнергосеть» - не имели прибыли с 2014 года. Убыток первой компании в прошлом году составил 4,3 млрд рублей, а второй – 14 млн рублей. Более того, отрицательная стоимость этих компаний составила 25 и 13 млрд рублей.

Еще один факт, которым заинтересовались силовые ведомства, заключается в том, что «Россети Северный Кавказ» не указывают своих подрядчиков, с которыми заключают контракты. Телеграм-канал полагает, что эти фирмы и могут использоваться для вывода денег.

Например, за июль кавказская «дочка» заключила 44 контракта, однако подрядчик указан только в трех тендерах. «Такие вещи уже на ушедшего Павла Ливинского не спихнешь. Придется Андрею Рюмину объясняться», - констатирует «Компромат Групп».

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