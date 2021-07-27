27 июля 2021, 15:58
Власти Чечни ввели обязательную вакцинацию для медиков, учителей, чиновников и студентов
Согласно распоряжению регионального управления Роспотребнадзора, прививки от COVID-19 в обязательном порядке должны сделать 90% сотрудников сфер здравоохранения, образования и торговли
Фото: grozny.tv
Власти Чеченской республики ввели обязательную вакцинации против коронавирусной инфекции в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.
Согласно распоряжению регионального управления Роспотребнадзора, прививки от COVID-19 в обязательном порядке должны сделать 90% сотрудников сфер здравоохранения, образования и торговли, а также работники транспортных предприятий и туристических компаний.
Также привиться должны государственные служащие, члены избирательной комиссии республики (в связи с проведением выборов в сентябре), сотрудники СМИ и те, кто оказывает населению косметологические услуги.
Власти Чечни ввели обязательную вакцинацию и для студентов региональных вузов старше 18 лет.