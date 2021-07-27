Россияне потребовали от властей независимой оценки вакцины «ЭпиВакКорона»
Авторы обращения пишут, что ранее уже просили Минздрав проверить «ЭпиВакКорону», однако из ведомства им пришел ответ о том, что препарат зарегистрирован в соответствии с законодательством
Инициативная группа граждан обратилась к президенту Владимиру Путину, в Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» с требованием провести независимую экспертизу вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Данный препарат был разработан специалистами центра «Вектор» Роспотребнадзора.
Авторы обращения пишут, что ранее уже просили Минздрав проверить «ЭпиВакКорону», однако из ведомства им пришел ответ о том, что препарат зарегистрирован в соответствии с законодательством, сообщает издание «Холод».
В новом обращении говорится, что в действующей инструкции к вакцине центра «Вектор» указано, что защитный титр антител и продолжительность иммунитета в настоящее время неизвестны.
При этом независимые эксперименты, проведенные с вирус-нейтрализацией показали, что выработанные после прививки вакциной «ЭпиВакКорона» антитела не способны нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2 (или COVID-19»).
Активисты отметили, что пока эффективность препарата не доказана экспериментально, то научное сообщество и врачи имеют право считать препарат неработающим.
«Это значит, что граждане, привитые вакциной „ЭпиВакКорона“, с высокой долей вероятности не имеют действующей защиты от COVID-19», — говорится в заявлении.
Отметим, что в интернете можно найти много плохих отзывов о вакцине «ЭпиВакКорона». Привитые этим препаратом сообщают, что после вакцинации у них не выработались антитела, а некоторые из них заболели коронавирусом в тяжелой форме. Антитела к коронавирусу после «ЭпиВакКороны» обнаруживают исключительно тесты, созданные авторами вакцины.