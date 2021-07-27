Депутат из Татарстана сравнил антипрививочников с баранами
Депутат Госсовета Татарстана от «Единой России» Ильшат Аминов в эфире телеканала «Новый Век» (он является гендиректором этой телекомпании) сравнил россиян, выступающих против прививок от коронавируса, с баранами
Депутат Госсовета Татарстана от «Единой России» Ильшат Аминов в эфире телеканала «Новый Век» (он является гендиректором этой телекомпании) сравнил россиян, выступающих против прививок от коронавируса, с баранами.
«Люди — это те же животные. И есть закон стада: нужно привить более 60% особей, чтобы достичь долгожданного коллективного иммунитета. Если безмозглому барану и, простите, корове уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания всего стада», - заявил парламентарий и добавил, что данный факт подтвержден 1000-летней эволюцией Homo sapiens.
Ильшат Аминов также высказался за скорейшее введение принудительной вакцинации против COVID-19. По мнению депутата, вакцинация позволит сохранить больше человеческих жизней.
В пресс-службе Госсовета Татарстана изданию «Подъем» заявили, что сказанные в телеэфире слова Ильшата Аминова являются его личной позицией.