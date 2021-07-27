РКН потребовал от «Тайги.Инфо» удалить новость на основе пресс-релиза СКР
Роскомнадзор потребовал от издания «Тайга.Инфо» удалить новость «У жены угрожавшего спрыгнуть с балкона многоэтажки с ребенком иркутянина обнаружили следы побоев»
Роскомнадзор потребовал от издания «Тайга.Инфо» удалить новость «У жены угрожавшего спрыгнуть с балкона многоэтажки с ребенком иркутянина обнаружили следы побоев».
Сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу, что в этой заметке есть информация о способах суицида.
В редакции издания сообщили, что этот материал был подготовлен на основе официального сообщения Следственного комитета, поэтому закон нарушен не был. Журналисты также отметили, что в данной новости вообще не было факта самоубийства.
Между тем, РКН внесла данную новость в реестр информации, распространение которой запрещено в России.
Напомним, 13 июля житель Иркутска Роман Терентьев вышел на карниз балкона с плачущим трехлетним ребенком и угрожал его сбросить. Мужчина требовал, чтобы к нему пришла жена, которая перед этим сообщила ему о намерении развестись.