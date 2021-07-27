В Москве учреждениям культуры разрешили полностью заполнять залы, но только гостями с QR-кодами
Власти Москвы разрешили театрам, зрительным залам и другим учреждениям культуры проводить мероприятия без ограничений по количеству зрителей, если сотрудники будут самостоятельно проверять наличие у посетителей QR-кодов
Власти Москвы разрешили театрам, зрительным залам и другим учреждениям культуры проводить мероприятия без ограничений по количеству зрителей, если сотрудники будут самостоятельно проверять наличие у посетителей QR-кодов.
Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что при выполнении данного требования ограничения по зрителям не будут распространяться на проведение лекций, творческих встреч, представлений, кинопоказов, концертов, спектаклей и выставок.
При этом зрителям с QR-кодами разрешат находиться в помещении без защитных самок.
Напомним, что в Москве QR-коды могут получить привитые от коронавируса граждане, переболевшие с антителами к инфекции, а также граждане с отрицательным ПЦР-тестом, срок годности которого не должен превышать 72 часа.