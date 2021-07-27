27 июля 2021, 12:59
В Бурятии обнаружили обломки пропавшего год назад самолета Ан-2
В Следственном комитете сообщили, что сотрудники ведомства провели осмотр места катастрофы, а останки тел были направлены в Иркутск для проведения экспертизы
Фото: irk.ru
В Бурятии обнаружили останки тел членов экипажа и пассажиров самолета Ан-2, который пропал еще год назад в Тункинском районе.
В Следственном комитете сообщили, что сотрудники ведомства провели осмотр места катастрофы, а останки тел были направлены в Иркутск для проведения экспертизы.
Обломки самолета Ан-2 были обнаружены на перевале Байконур Окинского района на высоте 450 метров. Обломки воздушного судна и останки людей нашли туристы.
Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал с радаров 19 июля 2020 года. На борту воздушного судна находились командиры четырех самолетов, которым показывали места проведения химических работ, а также два члена экипажа. Воздушное судно вылетело из населенного пункта Кырен в Бурятии.