Начальник УГИБДД по Ставрополью оказался владельцем еще одного особняка
Полицейский, у которого ранее уже нашли «золотой дворец», строит трехэтажный дом в станице Новомарьевской, где проживают его родственники
Российские СМИ обнаружили у арестованного за коррупцию начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова второй особняк.
Полицейский, у которого ранее уже нашли «золотой дворец», строит трехэтажный дом в станице Новомарьевской, где проживают его родственники.
По данным РИА Новости, второй дом Алексея Сафонова скрывает от посторонних глаз забор с коваными воротами и калиткой, украшенными вензелями. При этом на одной из стен виднеется вывеска «Продаю» с номером телефона.
Напомним, что ранее широкий общественный резонанс вызвал особняк Алексея Сафонова, расположенный в элитном квартале Ставрополя. Стоимость этого дома эксперты по недвижимости оценили в 20 млн рублей. СМИ облетели кадры внутреннего убранства особняка «простого ставропольского гаишника» с золотой лепниной, золотой мебелью и сантехникой.
На допросе Алексей Сафонов попытался откреститься от коттеджа и «цыганского» интерьера, заявив, что все это великолепие принадлежит гражданской жене полицейского.