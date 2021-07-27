В Тунисе начались массовые акции протеста. Туристов просят соблюдать осторожность
Жители Туниса провели стихийные митинги в столице и других крупных городах страны с требованием роспуска парламента и проведения досрочных выборов
Жители Туниса провели стихийные митинги в столице и других крупных городах страны с требованием роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Манифестанты также призвали власти провести социальные и экономические реформы.
Участники протестных акций выступили против политики правящей партии «Ан-Нахда», которая находится у власти с 2011 года.
Президент страны Каис Саид на фоне протестов заявил об отставке главы правительства Хишама Машиши. Также была приостановлена работа однопалатного парламента страны.
Отметим, что сейчас в Тунисе отдыхают около 5 тысяч российских граждан. В посольстве РФ заверили, что жизни наших соотечественников ничего не угрожает. При этом туристов дипломаты попросили соблюдать осторожность и ограничить свои передвижения по стране.