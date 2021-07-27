Меню
В мире
Белоруссия больше не «Белая Россия»
27 июля 2021, 11:59

В Тунисе начались массовые акции протеста. Туристов просят соблюдать осторожность

Жители Туниса провели стихийные митинги в столице и других крупных городах страны с требованием роспуска парламента и проведения досрочных выборов

В Тунисе начались массовые акции протеста. Туристов просят соблюдать осторожность
Фото: Известия

Жители Туниса провели стихийные митинги в столице и других крупных городах страны с требованием роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Манифестанты также призвали власти провести социальные и экономические реформы.

Участники протестных акций выступили против политики правящей партии «Ан-Нахда», которая находится у власти с 2011 года. 

Президент страны Каис Саид на фоне протестов заявил об отставке главы правительства Хишама Машиши. Также была приостановлена работа однопалатного парламента страны.

Отметим, что сейчас в Тунисе отдыхают около 5 тысяч российских граждан. В посольстве РФ заверили, что жизни наших соотечественников ничего не угрожает. При этом туристов дипломаты попросили соблюдать осторожность и ограничить свои передвижения по стране.

Сейчас на главной
«Привитые «ЭпиВакКороной» не имеют действующей защиты от COVID-19»
вакцина от коронавируса
«Привитые «ЭпиВакКороной» не имеют действующей защиты от COVID-19»
Авторы обращения пишут, что ранее уже просили Минздрав проверить «ЭпиВакКорону», однако из ведомства им пришел ответ о том, что препарат зарегистрирован в соответствии с законодательством
В Бурятии обнаружили обломки пропавшего год назад самолета Ан-2
крушение самолета
В Бурятии обнаружили обломки пропавшего год назад самолета Ан-2
В Следственном комитете сообщили, что сотрудники ведомства провели осмотр места катастрофы, а останки тел были направлены в Иркутск для проведения экспертизы
Минфин предложил ряд мер по равномерному распределению налогов между бюджетами регионов
региональные бюджеты
Минфин предложил ряд мер по равномерному распределению налогов между бюджетами регионов
Ряд регионов России данную инициативу финансового ведомства поддержали, но отметили, что этого будет недостаточно для стабилизации устойчивости их бюджетов
МММ умерла, но дело ее живет
финансовая пирамида
МММ умерла, но дело ее живет
Финансовая организация Finiko, собиравшая с российских граждан деньги с 2019 года, перестала выплачивать своим вкладчикам проценты. Ущерб по делу финансовой пирамиды может составить несколько миллиардов рублей
Британские ученые объяснили смертность среди привитых от COVID-19 пациентов
коронавирус
Британские ученые объяснили смертность среди привитых от COVID-19 пациентов
По данным специалистов, COVID-19 часто поражает непривитых пациентов в возрасте 40 лет и старше. При этом некоторые из них не имели осложняющих течение инфекции сопутствующих заболеваний,
Сначала ты работаешь на систему, потом система работает на тебя
суды
Сначала ты работаешь на систему, потом система работает на тебя
Российские суды оправдывают сотрудников правоохранительных органов по различным уголовным делам в несколько раз чаще, чем обычным гражданам
В Госдуму внесли законопроект о запрете торговли животными в зоомагазинах
домашние животные
В Госдуму внесли законопроект о запрете торговли животными в зоомагазинах
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете торговли животными на птичьих рынках и в зоомагазинах
В мире
«Документы рабства»
Жители Франции и Италии выходят на протесты против введения обязательных ковид-сертификатов, требующихся для прохода в бары, рестораны и другие общественные заведения, а также против обязательной вакцинации. В некоторых районах Австралии власти и вовсе ввели новый локдаун, что вызвало недовольство граждан
Российские олимпийцы завоевали сразу три золотые медали
олимпиада в токио
Российские олимпийцы завоевали сразу три золотые медали
Мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в групповом многоборье. По итогам упражнений в шести видах программы наши атлеты в сумме получили от судей 262.500 балла
Правительство одобрило инициативу по изъятию загранпаспортов у должников
паспорта
Правительство одобрило инициативу по изъятию загранпаспортов у должников
Комиссия по законопроектной деятельности при правительстве РФ одобрила законопроект МВД об изъятии заграничных паспортов у должников
«Мужское государство» призвало власти объявить телеканал «Дождь» иностранным агентом
СМИ
«Мужское государство» призвало власти объявить телеканал «Дождь» иностранным агентом
Автор телеграм-канала призвал указывать в своих обращениях, что «Дождь» якобы получает иностранное финансирование и пропагандирует ЛГБТ-ценности, феминизм и «прочие пагубные идеологии ...»
«Давайте будем последовательны»
выборы в Госдуму
«Давайте будем последовательны»
Юрист и соратница Алексея Навального Любовь Соболь потребовала от Центризбиркома отстранить от участия в выборах в Госдуму председателя Госдумы Вячеслава Володина («Единая Россия»)
Более 20 млн россиян вынуждены ждать «скорую помощь» более установленной Минздравом нормы
здравоохранение
Более 20 млн россиян вынуждены ждать «скорую помощь» более установленной Минздравом нормы
В России каждый седьмой житель страны в случае серьезных проблем со здоровьем будет вынужден ждать приезда «скорой помощи» больше установленной Минздравом нормы в 20 минут
Коммуниста Николая Бондаренко могут снять с выборов из-за «манифеста Единой России»
КПРФ
Коммуниста Николая Бондаренко могут снять с выборов из-за «манифеста Единой России»
Депутата Саратовской областной думы и кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко вызвали в полицию для составления протокола о распространении экстремистских материалов
Экономика
Михаил Мишустин пообещал Курилам беспрецедентные меры стимулирования экономики
Российские власти намерены принять «беспрецедентные» меры стимулирования экономики Курильских островов. Такими планами поделился глава правительства, который находится с рабочим визитом на Курилах
США анонсировали новые санкции против Белоруссии
санкции против белоруссии
США анонсировали новые санкции против Белоруссии
В Белом доме в свою очередь заявили, что продолжат требовать от режима Александра Лукашенко ответа за свои действия в отношении оппозиции и журналистов, «в том числе с помощью санкций»
Власти Хорватии ввели обязательные ПЦР-тесты для российских туристов
туристы
Власти Хорватии ввели обязательные ПЦР-тесты для российских туристов
Теперь россиянам при въезде нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Причем результаты тестов придется предоставить даже привитым туристам
Гостелеканалы проигнорировали победные для российских спортсменов олимпийские соревнования
олимпиада
Гостелеканалы проигнорировали победные для российских спортсменов олимпийские соревнования
Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля, российские государственные телеканалы продолжают игнорировать и соревнования, и успехи наших атлетов