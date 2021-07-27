В Петербурге нашли мертвой судью, которая рассматривала дело лидера тамбовской ОПГ
Судья Елена Горбунова рассматривала уголовное дело «ночного губернатора Петербурга» Владимира Барсукова (Кумарина). Следствие считает его лидером тамбовской ОПГ
Фото: РАПСИ
В Санкт-Петербурге председателя Куйбышевского райсуда Елену Горбунову нашли мертвой в собственной квартире.
Telegram-канал «112» сообщает, что 50-летняя Елена Горбунова скончалась в результате ненасильственной смерти, однако точная причина смерти не сообщается. Информацию о кончине судьи также подтвердила руководитель пресс-службы судов Дарья Лебедева.
Судья Елена Горбунова рассматривала уголовное дело «ночного губернатора Петербурга» Владимира Барсукова (Кумарина). Следствие считает его лидером тамбовской ОПГ.
Суд в 2009 году признал его виновным в создании преступного сообщества и приговорил к 23 годам и 6 месяцам лишения свободы.