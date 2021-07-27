Минфин предложил ряд мер по равномерному распределению налогов между бюджетами регионов
Ряд регионов России данную инициативу финансового ведомства поддержали, но отметили, что этого будет недостаточно для стабилизации устойчивости бюджетов субъектов федерации
Министерство финансов России предложило две меры по равномерному распределению налогов между регионами страны.
Первая мера касается более справедливого зачисления налога на прибыль организаций по месту реального производства, сообщают «Ведомости».
Сейчас общая ставка налога на прибыль составляет 20%. Из них 3% зачисляется в федеральный бюджет, а 17% — в бюджет региона. 3% платит главный офис (который у больших компаний зачастую находится в Москве или Санкт-Петербурге), а 17%, которые должны зачисляться в бюджет, распределяются между головным офисом и филиалами пропорционально долям прибыли. В свою очередь прибыль вычисляется исходя из средневзвешенной численности работников и среднегодовой стоимости основных средств.
В Минфине отметили, что фонд оплаты труда в штаб-квартире может сильно отличаться от показателей в региональном филиале.
Вторая предлагаемая министерством мера — это зачисление НДФЛ за граждан, которые работают удаленно.
Минфин предлагает отчислять налог по месту налогового учета физлица. Например, если сотрудник родом из Воронежской области, но работает удаленно на московскую фирму, то налог будет отчисляться по месту его фактического проживания.
Ряд регионов России данную инициативу финансового ведомства поддержали, но отметили, что этого будет недостаточно для стабилизации устойчивости бюджетов субъектов федерации. Региональные власти считают, что в долгосрочной перспективе сбалансированность бюджетов обеспечит скорее поддержка из федерального бюджета.