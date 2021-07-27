В России рухнула финансовая пирамида Finiko, сооснователем которой был партнер экс-главы Минсвязи
Финансовая организация Finiko, собиравшая с российских граждан деньги с 2019 года, перестала выплачивать своим вкладчикам проценты. Ущерб по делу финансовой пирамиды может составить несколько миллиардов рублей
Финансовая организация Finiko, собиравшая с российских граждан деньги с 2019 года, перестала выплачивать своим вкладчикам проценты. Ущерб по делу финансовой пирамиды может составить несколько миллиардов рублей.
Основателем компании Finiko является уроженец Казани Кирилл Доронин. Его организация стала собирать деньги с граждан в 2019 году, обещая доходность в размере 20-30% годовых.
Finiko позиционировала себя как «автоматизированную систему генерации прибыли», работающую «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов». При этом Центробанк России предупреждал граждан, что у этой компании имеются признаки финансовой пирамиды.
Регулятор также сообщил, что юридическое лицо Finiko в лице Cyfron FNK LTD зарегистрировано в офшоре Сент-Люсия, а в России никакого юрлица нет.
Принцип работы компании состоял в следующем. Finiko якобы передавала деньги вкладчиков «команде узконаправленных профессионалов», которые вкладывали средства в криптовалюты, валютные пары и нефть. В реальности в компании действовала сложная и многоуровневая реферальная программа со множеством условий. Например, премии выплачивались клиентам, которые приводили новых людей. При этом премии начислялись за счет средств новичков.
Партнерами Кирилла Доронина по Finiko были Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров, который также выступал партнером теперь уже бывшего министра связи России Николая Никифорова по проекту застройки Иннополиса. Сам чиновник заявлял, что у него нет оснований сомневаться в честности Сабирова.
В декабре 2020 года сотрудники силовых ведомств Татарстана провели обыски в офисах Finiko. В правоохранительных органах сообщили, что компания привлекла около 7 млрд рублей средств граждан, однако при обыске никаких денег оперативники не нашли. Уголовное дело в отношении Finiko было возбуждено только в июле 2021 года.
Кирилл Доронин теперь утверждает, что был лишь «говорящей головой» проекта, а все решения принимались его партнерами. Однако сооснователи Finiko заявили, что сами являются жертвами Доронина, которому они переводили свои деньги.
Про Кирилла Доронина известно, что в 2013 году он основал «антиколлекторское агентство» Eskalat. Фирма брала с заемщика 30% от суммы его долга, но при этом не выкупала его у банка. Из-за этого людям приходилось выплачивать свои долги полностью вместе с пенями.