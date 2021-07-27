Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы Леонида Волкова и Владимира Милова
Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных материалов ссылку на YouTube-канал оппозиционного политика и соратника Алексея Навального Владимира Милова, после чего потребовал от компании Google заблокировать его
Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных материалов ссылку на YouTube-канал оппозиционного политика и соратника Алексея Навального Владимира Милова, после чего потребовал от компании Google заблокировать его.
Владимир Милов сообщил изданию «МБХ медиа», что РКН просто включил его YouTube-канал целиком в список запрещенных материалов. «Сейчас, я думаю, другие коллеги проснутся, в почту залезут и там тоже такое найдут», — предположил политик.
Аналогичное уведомление видеохостингу YouTube Роскомнадзор направил и по поводу канала оппозиционера Леонида Волкова. Ведомство усмотрело в материалах политика призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. По версии РКН, Леонид Волков на своем канале якобы распространяет «недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сведений».
Днем ранее российские власти заблокировали официальный сайт Алексея Навального, на котором опубликованы все антикоррупционные расследования команды политика.