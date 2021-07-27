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27 июля 2021, 09:51

МВД возбудило уголовное дело по факту мошенничества в Центре подготовки космонавтов

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК)

МВД возбудило уголовное дело по факту мошенничества в Центре подготовки космонавтов
Фото: marketcenter.ru

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК). Дело ведет отдел полиции «Власиха», который специализируется на безопасности спецобъектов.

Согласно материалам следствия, в октябре 2012 года между Научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и ФГУП «Спецстройсервис» был подписан контракт на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ЦПК, сообщает РБК.

В период с 2013 по 2015 гг. заказчик оплачивал работы по этому контракту, однако в реальности они выполнены не были. Ущерб по делу следователи оценили в 1,4 млн рублей.

Одновременно с этим силовики провели проверку в отношении руководства НПО им. Лавочкина (подконтрольно «Роскосмосу») и компании «Управление системных проектов КомпьюЛинк». Проверка проводилась по факту возможного завышения стоимости работ по госконтракту. Материалы направлены в отдел экономической безопасности МВД.

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