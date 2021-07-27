Британские ученые объяснили смертность среди привитых от COVID-19 пациентов
По данным специалистов, COVID-19 часто поражает непривитых пациентов в возрасте 40 лет и старше. При этом некоторые из них не имели осложняющих течение инфекции сопутствующих заболеваний,
Британские ученые выявили еще одну группу людей, которые больше других подвержены заражению коронавирусом.
По данным специалистов, COVID-19 часто поражает непривитых пациентов в возрасте 40 лет и старше. При этом некоторые из них не имели осложняющих течение инфекции сопутствующих заболеваний, сообщает The Daily Mail.
Британские ученые также наши объяснение смертельным случаям среди привитых от коронавируса. Специалисты пояснили, что у 5% вакцинированных не формируется иммунный ответ на введенный препарат. Еще 5% очень слабо реагируют на действие вакцины от коронавируса из-за уже имеющихся проблем со здоровьем, которые ставят под угрозу иммунную систему. В эту группу, например, входят пациенты с трансплантатом, так как им приходится принимать в больших количествах лекарства, подавляющие механизмы борьбы с инфекциями в организме.