27 июля 2021, 07:31
Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио
Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров на спине. Для России это золото стало первым в плавании за последние 25 лет
Фото: Telegram-канал ОКР
Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров на спине. Для России это золото стало первым в плавании за последние 25 лет.
Спортсмен проплыл дистанцию за 51,98 секунды и установил рекорд Европы.
Другой российский пловец Климент Колесников выиграл серебро в этом состязании. Его результат - 52 секунды. Третим пришел американец Райан Мерфи с результатом 52,19 секунды.
Еще одно серебро в копилку российской сборной принесли Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов в дисциплине стрельба из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.