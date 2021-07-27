Ущерб по делу экс-начальника продуправления Минобороны оценили в миллиард рублей
Ущерб, нанесенный Минобороны России в результате действия бывшего начальника продовольственного управления Александра Бережного, оценили в 1 млрд рублей
Ущерб, нанесенный Минобороны России в результате действия бывшего начальника продовольственного управления Александра Бережного, оценили в 1 млрд рублей. Силовика обвиняют в получении взяток, которые стали рекордными для оборонного ведомства.
Дело Александра Бережного рассматривает 235-й гарнизонный суд. Во время заседания следствие заявило, что ущерб от преступных действий обвинемого превысил миллиард рублей.
Бережной и еще четыре фигуранта дела, обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, и получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, Бережной, пользуясь своим должностным положением, организовал аукционы и закупки товаров для Минобороны по завышенным ценам. В преступную группу помимо Александра Бережного входили заместитель главы продуправления Александр Вакулин, старший офицер отдела технического обеспечения продуправления подполковник Алексей Гринюк и бывший замглавы управления Минобороны по конкурентным процедурам Александр Борувков.
Взятки преступной группе передавал петербургский бизнесмен Алексей Калитин, которому подконтрольны фирмы «Спецтехмаш», «Общепит», «БиМиАй Европа Рус» и «Стиллаг». Эти структуры получали преференции при заключении госконтрактов с Минобороны.