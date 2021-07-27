27 июля 2021, 03:11
Венгрия открыла въезд в страну привитым российским туристам
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал в Facebook, что полностью вакцинированным россиянам не придется сидеть на карантине и сдавать ПЦР-тест на COVID-29
Фото: Яндекс.Дзен
Власти Венгрии разрешили въезд в страну россиянам, привитым от коронавирусной инфекции. Границы для них официально откроются 27 июля.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал в Facebook, что полностью вакцинированным россиянам не придется сидеть на карантине и сдавать ПЦР-тест на COVID-29.
Какими вакцинами должны быть привиты туристы, министр не уточнил. Скорее всего, вакцина «Спутник V» входит в список одобренных, так как Венгрия прививает своих граждан этим российским препаратом.