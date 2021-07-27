В Петербурге жена бизнесмена потребовала убрать с детской площадки детей-аутистов
Местная жительница потребовала от тьютеров центра социальной интеграции детей с особыми потребностями убрать своих воспитанников с детской площадки
В Красносельском районе Санкт-Петербурга на одной из детских площадок произошел конфликт из-за детей с расстройством аутического спектра.
Местная жительница потребовала от тьютеров центра социальной интеграции детей с особыми потребностями убрать своих воспитанников с детской площадки. Свое требование женщина объяснила тем, что дети-аутисты якобы пугают ее ребенка.
По данным «Фонтанки», конфликт произошел во дворе 2-го корпуса дома 18 по улице Адмирала Черокова утром 26 июля. Женщина стала выяснять, на каком основании тьютеры центра «Какая разница» гуляют с детьми-аутистами на площадке во дворе ее дома. Тьюторы объяснили, что являются арендаторами помещений в соседнем корпусе и получили разрешение на прогулки от управляющей компании.
Местную жительницу такой ответ не устроил, поэтому в грубой форм она потребовала «шуровать» со двора и убрать «больных детей».
Далее женщина пригрозила выселить центр «какая разница» из арендуемых помещений. При этом она несколько раз ударила по руке тьютера, которая снимала на камеру смартфон происходящее. Центр написал заявление в полицию.
Издание «Подъем» сообщает, что женщина, которая требовала убрать с площадки дете-аутистов, является женой петербургского бизнесмена.