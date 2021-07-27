В России суды оправдывают бывших силовиков в несколько раз чаще, чем простых граждан
Российские суды оправдывают сотрудников правоохранительных органов по различным уголовным делам в несколько раз чаще, чем обычным гражданам
Российские суды оправдывают сотрудников правоохранительных органов по различным уголовным делам в несколько раз чаще, чем обычным гражданам.
По данным телеканала «Дождь», который ссылается на статистику судебного департамента при Верховном суде РФ за последние 10 лет, общий процент подобных решений заметно снизился как у силовиков, так и у других россиян, что может говорить об «усилении обвинительного уклона судебной системы».
Тем не менее, если у обычных граждан доля оправдательных приговоров за последние 10 лет не превышала 1% от обвинительных, то у полицейских она менялась. Так, в 2011-м — доля оправдательных приговоров составляла 7−8% от общего числа, в 2012—2014-х снизилась до 5%, а в последующие годы составляла 2-3%.
В 2020 году доля оправдательных приговоров у обычных россиян составила только 0,21%, а у бывших силовиков — 2,45% (в 12 раз больше).
Сами силовики рассказали «Дождю», что начальство чаще всего стремится вообще «замять» дела своих подчиненных еще на стадии служебной проверки.
Также сообщается, что сотрудники силовых ведомств составляют лишь 0,3% от общего числа заключенных в российских тюрьмах.