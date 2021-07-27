27 июля 2021, 01:37
В Госдуму внесли законопроект о запрете торговли животными в зоомагазинах
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете торговли животными на птичьих рынках и в зоомагазинах
Фото: animalsprotectiontribune.ru
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете торговли животными на птичьих рынках и в зоомагазинах.
Документ вносит соответствующие поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными.
В законопроекте говорится, что места, используемые для продажи животных, должны соответствовать требованиям, которые устанавливают уполномоченные органы. Фактически это означает полный запрет торговли домашними животными в зоомагазинах и на рынках, где животные содержатся «в безобразных условиях» и без возможности выгула.