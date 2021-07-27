Соратница Алексея Навального объявила голодовку из-за принудительной госпитализации
Бывший руководитель мурманского штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской) Виолетта Грудина, которую принудительно закрыли в ковидной больнице, объявила голодовку
Бывший руководитель мурманского штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской) Виолетта Грудина, которую принудительно закрыли в ковидной больнице, объявила голодовку.
Акцию протеста она объявила после того, как ее фамилии не оказалось в списке кандидатов в депутаты городского парламента Мурманска.
Виолетта Грудина требует, чтобы администрация больницы передала в избирком пакет документов, необходимых для ее выдвижении в депутаты горсовета.
Согласно законодательству, заболевший кандидат имеет право участвовать в выборах, а передать его документы в избирком могут «иные лица». Подписи на документах в таком случае удостоверяет администрация лечебного учреждения.
Виолетта Грудинина передала полный комплект необходимых документов главврачу ГОАУЗ «МОЦСВМП» Амозову Аркадию Михайловичу для заверения, однако в итоге эти документы в ТИК так и не попали.
Грудинина отметила, что сам Амозов подал свои документы о самовыдвижении (его кандидатуру поддерживает «Единая Россия»).
«Главврач препятствуя моему выдвижению и незаконно лишая меня личной свободы и права быть избранной, изолируя своей властью в подведомственном ему ковидном стационаре», — заявила политик.
Напомним, Виолетта Грудина была принудительно госпитализирована по решению суда и Роспотребнадзор. Власти обвинили ее в нарушении режима самоизоляции, когда болела коронавирусом.
Грудина заявляла, что власти Мурманска хотят «принудительно закрыть» ее в больнице, чтобы помешать ей участвовать в выборах.