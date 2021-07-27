27 июля 2021, 00:04
В Томске медсестра уничтожала вакцину от COVID-19 и вносила в базу ложные сведения о прививках
В Томске задержали медработницу, которая вносила в государственный реестр ложные сведения о вакцинации граждан против коронавирусной инфекции.
Фото: 9111.ru
В Томске задержали медработницу, которая вносила в государственный реестр ложные сведения о вакцинации граждан против коронавирусной инфекции. Вакцину сотрудница больницы уничтожала, а ампулы утилизировала как использованные.
Следствие установило, медработница оформляла поддельные сертификаты о вакцинации с июня по июль текущего года. Женщина вносила недостоверные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19, но по факту прививки не делала.
В отношении сотрудницы больницы возбуждено уголовное дело по статье «Растрата».