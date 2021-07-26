Связанное с «поваром Путина» информагентство потребовало признать «инагентом» проект «ОВД-Инфо»
«Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), которое связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, планирует направить заявление в Минюст о признании правозащитного проекта «ОВД-Инфо» иностранным агентом.
«Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), которое связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, планирует направить заявление в Минюст о признании правозащитного проекта «ОВД-Инфо» иностранным агентом.
В ФАН заявили, что «ОВД-Инфо» якобы проводит «прозападную политику», а именно оказывает поддержку оппозиции и структурам, в «прессинге» которых Россию обвиняют власти США и Европы.
Издание ставит правозащитникам в вину отслеживание уголовного преследования Алексея Навального и его сторонников, а также экс-главы «Открытой России» Андрея Пивоварова (одноименная британская организация признана нежелательной в России).
Отметим, что проект «ОВД-Инфо» оказывает юридическую поддержку гражданам, задержанным за участие в протестных митингах. Проект существует на добровольные пожертвования.
В ФАН считают, что цель «ОВД-Инфо» - формирование у граждан мнения о негативном характере осуществляемой государством политики на основании необъективных данных о «преследованиях инакомыслящих».