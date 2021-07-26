Российские олимпийцы завоевали сразу три золотые медали
Мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в групповом многоборье. По итогам упражнений в шести видах программы наши атлеты в сумме получили от судей 262.500 балла
Российские спортсмены 26 июля завоевали на Олимпиаде в Токио сразу три золотые медали.
Мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в групповом многоборье. По итогам упражнений в шести видах программы наши атлеты в сумме получили от судей 262.500 балла.
В состав «золотой» команды вошли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.
Второе олимпийское золото завоевала саблистка София Позднякова, которая в финале победила соотечественницу Софью Великую. Поединок завершился со счетом 15:11 в пользу Поздняковой.
Третья золотая медаль на счету у тхэквондиста Максима Хромцова, который выступает в весовой категории до 80 кг. В финальной схватке россиянин победил иорданского спортсмена Салеха аль-Шарабати.
Теперь в копилке олимпийской сборной России четыре золотых медали, пять серебряных и три бронзовые.