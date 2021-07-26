В квартире отставного адмирала флота обнаружили изуродованные тела его жены и сына
Петербургские силовики обнаружили в квартире одного из жилых домов «изуродованные» тела 84-летней жены и 56-летнего сына адмирала флота в отставке, 86-летнего Леонида Лобанова
Петербургские силовики обнаружили в квартире одного из жилых домов «изуродованные» тела 84-летней жены и 56-летнего сына адмирала флота в отставке, 86-летнего Леонида Лобанова.
Самого Леонида Лобанова обнаружили мертвым еще 16 июля у железнодорожной станции в нескольких километрах от его квартиры. По данным «Фонтанки», адмирала в отставке насмерть сбил пригородный поезд. При себе у Лобанова документов не было, но зато оперативники нашли у него нож.
Тела жены и сына адмирала нашли после обращению полицию дочери Леонида Лобанова. Перед этим с ней связались соседи и пожаловались на неприятный запах из квартиры.
«Фонтанка» на источник в следственных органах сообщает, что жену и сына адмирала сначала убивали сковородкой, а затем перерезали им горло. Также сообщается о вскрытых животах жертв.
Деньги и ценности из квартиры не пропали, поэтому версия убийства с целью ограбления не рассматривается.
В убийстве следствие подозревает покойного Леонида Лобанова.